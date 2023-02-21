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Канатьева (Сазонова) Евгения Анатольевна
Канатьева (Сазонова) Евгения Анатольевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.07.1980
Пол
Женский
Отец
Сазонов Анатолий Николаевич
1958 г.р.
Мать
Сазонова 1
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1980
Отец:
Сазонов Анатолий Николаевич
Мать:
Сазонова 1
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