Канатьева (Сазонова) Евгения Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канатьева (Сазонова) Евгения Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1980

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1980

Отец: Сазонов Анатолий Николаевич

Мать: Сазонова 1

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