Жантиева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жантиев Татаркан
Отец ребёнка: Жантиев Увжико (Готто)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жантиев Безогка
Отец ребёнка: Жантиев Увжико (Готто)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жантиев Мурик
Отец ребёнка: Жантиев Увжико (Готто)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жантиев Ибрагим
Отец ребёнка: Жантиев Увжико (Готто)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жантиев Асладжери
Отец ребёнка: Жантиев Увжико (Готто)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно