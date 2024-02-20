Жантиева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жантиева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жантиев Татаркан

Отец ребёнка: Жантиев Увжико (Готто)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жантиев Безогка

Отец ребёнка: Жантиев Увжико (Готто)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жантиев Мурик

Отец ребёнка: Жантиев Увжико (Готто)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жантиев Ибрагим

Отец ребёнка: Жантиев Увжико (Готто)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жантиев Асладжери

Отец ребёнка: Жантиев Увжико (Готто)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жантиев Увжико (Готто)

Смерть
Неизвестно
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