Тхорик Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тхорик Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Сын: Тхорик Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873 ст.

Дочь: Нестерук Матрона (Теодоровна)

Мать ребёнка: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1875 ст.

Дочь: Яковчик Мария Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1885 ст.

Дочь: Нестерук Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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