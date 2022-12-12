Тхорик Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873 ст.
Дочь: Нестерук Матрона (Теодоровна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875 ст.
Дочь: Яковчик Мария Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885 ст.
Дочь: Нестерук Анна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно