Невская Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Невская) Елена
Отец ребёнка: Невский Иван Александров
Рождение ребёнка
1831
Сын: Невский Александр
Отец ребёнка: Невский Иван Александров
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Невская) Настасья
Отец ребёнка: Невский Иван Александров
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Невский Иван Александров
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Невский Иван Александров
Рождение ребёнка
1842
Сын: Невский Алексей
Отец ребёнка: Невский Иван Александров
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Невская) Марья
Отец ребёнка: Невский Иван Александров
Смерть
Неизвестно