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Невская Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невский Иван Александров

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Невская) Елена

Отец ребёнка: Невский Иван Александров

Рождение ребёнка
1831

Сын: Невский Александр

Отец ребёнка: Невский Иван Александров

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Невская) Настасья

Отец ребёнка: Невский Иван Александров

Рождение ребёнка
1839

Сын: Невский Василий Иванович

Отец ребёнка: Невский Иван Александров

Рождение ребёнка
1840

Сын: Невский Иван Иванович

Отец ребёнка: Невский Иван Александров

Рождение ребёнка
1842

Сын: Невский Алексей

Отец ребёнка: Невский Иван Александров

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Невская) Марья

Отец ребёнка: Невский Иван Александров

Смерть
Неизвестно

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