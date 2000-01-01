Карпова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1900
Дата смерти07.09.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Василий Алексеевич
Смерть
07.09.1994
Похороны
Неизвестно
Нижегородская обл. Сосновский р-он, с Золино