Карпова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1900

Дата смерти

07.09.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Василий Алексеевич

Смерть
07.09.1994
Похороны
Неизвестно
Нижегородская обл. Сосновский р-он, с Золино
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