Домашев Тумашев Егор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиДо 05.01.1820
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1766
год рождения, исходя из брака. примерно высчитан
Бракосочетание
01.11.1786 ст.
Книга записная Цурухайтуевского фарпоста Николаевскоя церкви. Венчан казак Егор Степанов сын Тумашев с невестою крестьянина Савы Козлова з дочерью ево девицей Евдокией первым браком.
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Домашев Тумашев Прокопий Егорович
Мать ребёнка: Домашева Тумашева Евдокия Савельевна
Цурухайтуевский форпост
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Домашев Тумашев Григорий Егорович
Мать ребёнка: Домашева Тумашева Евдокия Савельевна
Цурухайтуевский форпост
Смерть
До 05.01.1820