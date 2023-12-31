Домашев Тумашев Егор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домашев Тумашев Егор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

До 05.01.1820

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Домашев Тумашев Степан

Мать: Домашева Тумашева Ксения Семеновна

год рождения, исходя из брака. примерно высчитан
Бракосочетание
01.11.1786 ст.

Жена: Домашева Тумашева Евдокия Савельевна

Книга записная Цурухайтуевского фарпоста Николаевскоя церкви. Венчан казак Егор Степанов сын Тумашев с невестою крестьянина Савы Козлова з дочерью ево девицей Евдокией первым браком.
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Домашев Тумашев Прокопий Егорович

Мать ребёнка: Домашева Тумашева Евдокия Савельевна

Цурухайтуевский форпост
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Домашев Тумашев Григорий Егорович

Мать ребёнка: Домашева Тумашева Евдокия Савельевна

Цурухайтуевский форпост
Смерть
До 05.01.1820
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