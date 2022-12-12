Гусев Авксентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1874
Отец: Гусев Стефан
Мать: Гусева Дарья
Бракосочетание
25.10.1892
Жена: Гусева Ефимия
Рождение ребёнка
06.04.1909
Дочь: Аборина Александра Авксентиева
Мать ребёнка: Гусева Ефимия
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно