Гусев Авксентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Авксентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1874

Отец: Гусев Стефан

Мать: Гусева Дарья

Бракосочетание
25.10.1892

Жена: Гусева Ефимия

Рождение ребёнка
06.04.1909

Дочь: Аборина Александра Авксентиева

Мать ребёнка: Гусева Ефимия

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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