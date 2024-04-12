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Савченко Андрей Ильич

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Место рождения

Гойкалово, Каменский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

02.09.1907

Дата смерти

10.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1907

Отец: Савченко Илья Леонтьевич

Мать: Савченко Ефимия Ильинична

Гойкалово, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
30.12.1934

Жена: Савченко Ефросинья Ивановна

Кирейский сельсовет, Тулунский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.05.1936

Дочь: Елена Андреевна

Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Ивановна

Россия, Иркутская область, д. Калярды (Колярды)
Рождение ребёнка
Между 1939 и 1940

Дочь: Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
02.10.1941

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Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Ивановна

Военная служба
Между 1941 и 1945
Участник Великой Отечественной войны, рядовой, 114 дивизия 405 п
Военная награда
29.10.1943
Орден Красной звезды. Даты подвига: 27.08.1943-28.08.1943, 16.09.1943-26.09.1943 Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: 33 Опись ист. информации: 686044 Дело ист. информации: 748
Военная награда
Неизвестно
Орден Славы III степени. Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений Расположение документа: шкаф 75, ящик 16
Смерть
10.12.1986
Нижний Манут, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Нижний Манут, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
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