Савченко Андрей Ильич
Место рождения
Дата рождения02.09.1907
Дата смерти10.12.1986
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1907
Бракосочетание
30.12.1934
Кирейский сельсовет, Тулунский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.05.1936
Дочь: Елена Андреевна
Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Ивановна
Россия, Иркутская область, д. Калярды (Колярды)
Рождение ребёнка
Между 1939 и 1940
Дочь: Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Ивановна
Военная служба
Между 1941 и 1945
Участник Великой Отечественной войны, рядовой, 114 дивизия 405 п
Военная награда
29.10.1943
Орден Красной звезды. Даты подвига: 27.08.1943-28.08.1943, 16.09.1943-26.09.1943 Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: 33 Опись ист. информации: 686044 Дело ист. информации: 748
Военная награда
Неизвестно
Орден Славы III степени. Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений Расположение документа: шкаф 75, ящик 16
Смерть
10.12.1986
Похороны
Неизвестно