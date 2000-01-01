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Елизаров Кузнецов Сергей

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Место рождения

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

?.06.1878

Дата смерти

07.07.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1878

Отец: Семёнов Кузнецов Елизар

Мать: Семёнов Кузнецов Фиона Хиония

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
07.07.1878
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Болезнь
Похороны
09.07.1878
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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