Елизаров Кузнецов Сергей
Место рождениядеревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рождения?.06.1878
Дата смерти07.07.1878
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
?.06.1878
Отец: Семёнов Кузнецов Елизар
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
07.07.1878
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Болезнь
Похороны
09.07.1878
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя