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Лобанова Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1964

Дата смерти

24.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1964

Отец: Зуев Николай Петрович

Мать: Зуева Пелагея Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Леонид

Рождение ребёнка
07.07.1990

Дочь: Бормотова Полина Леонидовна

Отец ребёнка: Лобанов Леонид

Рождение ребёнка
01.05.1995

Дочь: Назарова Мария Леонидовна

Отец ребёнка: Лобанов Леонид

Смерть
24.01.2023

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