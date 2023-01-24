Лобанова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1964
Дата смерти24.01.2023
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1964
Отец: Зуев Николай Петрович
Мать: Зуева Пелагея Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лобанов Леонид
Рождение ребёнка
07.07.1990
Дочь: Бормотова Полина Леонидовна
Отец ребёнка: Лобанов Леонид
Рождение ребёнка
01.05.1995
Дочь: Назарова Мария Леонидовна
Отец ребёнка: Лобанов Леонид
Смерть
24.01.2023