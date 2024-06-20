Банных Лука Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1663 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1663 ст.
Отец: Банных Иван (родоначальник)
Мать: Банных Родоначальница
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Банных Жена Луки
Рождение ребёнка
1683
Мать ребёнка: Банных Жена Луки
Рождение ребёнка
1690 ст.
Сын: Банных Пётр Лукич
Мать ребёнка: Банных Жена Луки
Путешествие
1693 ст.
Согласно «Переписной книге … 1695» (РГАДА ф.214 оп 1 д.1444 л.285об), с братьями (и семьями) переехали на пашню в Арамильскую слободу д. Сычева (она же Фомина)
Упоминание
1695 ст.
(тогда - деревня Фомы Филипповича Сычёва Тобольского уезда из 5 дворов (Сычева, Ситникова и 3 братьев Банных)) РГАДА ф.214 оп 1 д.1444 л.285об «Переписная книга 7203 года всяких чинов людей и крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно