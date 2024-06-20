Банных Лука Иванович Около 1663 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Банных Лука Иванович

Место рождения

Победилово, Казанский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

Около 1663 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1663 ст.

Отец: Банных Иван (родоначальник)

Мать: Банных Родоначальница

Победилово, Казанский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банных Жена Луки

Рождение ребёнка
1683

Сын: Банных Константин Лукич

Мать ребёнка: Банных Жена Луки

Рождение ребёнка
1690 ст.

Сын: Банных Пётр Лукич

Мать ребёнка: Банных Жена Луки

Фомино, Сысертский, Свердловская область
Путешествие
1693 ст.
Победилово, Казанский уезд, Казанская губерния
Согласно «Переписной книге … 1695» (РГАДА ф.214 оп 1 д.1444 л.285об), с братьями (и семьями) переехали на пашню в Арамильскую слободу д. Сычева (она же Фомина)
Упоминание
1695 ст.
Фомино, Сысертский, Свердловская область
(тогда - деревня Фомы Филипповича Сычёва Тобольского уезда из 5 дворов (Сычева, Ситникова и 3 братьев Банных)) РГАДА ф.214 оп 1 д.1444 л.285об «Переписная книга 7203 года всяких чинов людей и крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно

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