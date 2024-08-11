Шабельская (Тарасова) Зинаида Саввиновна
Место рожденияРоссия, Вольск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Шабельская) Софья Петровна
Отец ребёнка: Шабельский Петр Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1884
Отец ребёнка: Шабельский Петр Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1885
Отец ребёнка: Шабельский Петр Иванович
Смерть
1916