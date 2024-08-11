Шабельская (Тарасова) Зинаида Саввиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабельская (Тарасова) Зинаида Саввиновна

Место рождения

Россия, Вольск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Шабельская) Софья Петровна

Отец ребёнка: Шабельский Петр Иванович

Рождение ребёнка
20.09.1884

Сын: Шабельский Иван Петрович

Отец ребёнка: Шабельский Петр Иванович

Рождение ребёнка
11.10.1885

Сын: Шабельский Петр Петрович

Отец ребёнка: Шабельский Петр Иванович

Смерть
1916

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