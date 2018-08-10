Горелова Анна Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелова Анна Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1944

Дата смерти

10.08.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1967

Сын: Горелов Игорь Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
10.08.2018
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