Горелова Анна Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1944
Дата смерти10.08.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1967
Сын: Горелов Игорь Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.11.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
10.08.2018