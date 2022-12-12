Манкуева Тути Мустафаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мустафа
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Гусейнов Ахмади Гусейнович
Отец ребёнка: Манкуев Гусейн
Рождение ребёнка
1930
Сын: Гусейнов Рамазан Гусейнович
Отец ребёнка: Манкуев Гусейн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манкуева Атта Гусейновна
Отец ребёнка: Манкуев Гусейн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манкуева Салихат Гусейновна
Отец ребёнка: Манкуев Гусейн
Смерть
1974