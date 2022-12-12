Манкуева Тути Мустафаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манкуева Тути Мустафаевна

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Место рождения

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мустафа

Мать: не указана

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
1929

Сын: Гусейнов Ахмади Гусейнович

Отец ребёнка: Манкуев Гусейн

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
1930

Сын: Гусейнов Рамазан Гусейнович

Отец ребёнка: Манкуев Гусейн

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манкуева Атта Гусейновна

Отец ребёнка: Манкуев Гусейн

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манкуева Салихат Гусейновна

Отец ребёнка: Манкуев Гусейн

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан
Смерть
1974
Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан
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