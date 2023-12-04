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Пошелюзный Александр Александрович
Пошелюзный Александр Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.07.1993
Пол
Мужской
Отец
Пошелюзный Александр Геннадьевич
1963 г.р.
Мать
Пошелюзная (Шумейко) Светлана Михайловна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1993
Отец:
Пошелюзный Александр Геннадьевич
Мать:
Пошелюзная Светлана Михайловна
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