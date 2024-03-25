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Ларин Герасим Яковлевич

Место рождения

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Ларин Яков

Мать: Ларина Василиса Калиновна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.08.1912

Сын: Ларин Михаил Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.09.1923

Сын: Ларин Александр Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина Мария Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина Вера Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина Анна Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Ирина

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
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