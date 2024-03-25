Ларин Герасим Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Ларин Яков
Рождение ребёнка
11.08.1912
Рождение ребёнка
13.09.1923
Сын: Ларин Александр Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина Вера Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина Анна Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларина Ирина
Смерть
Неизвестно