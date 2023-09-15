Мушинский Лука Антонов
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Мушинский Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1883
Мать ребёнка: Марья Александровна
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: (Мушинская) Евгения Лукьяновна
Мать ребёнка: Марья Александровна
Рождение ребёнка
Около 1888
Мать ребёнка: Марья Александровна
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: (Мушинская) Наталия Лукьяновна
Мать ребёнка: Марья Александровна
Рождение ребёнка
Около 1892
Мать ребёнка: Марья Александровна
Работа или профессия
1897
Механик сахарного завода
Смерть
После 1897