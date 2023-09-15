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Мушинский Лука Антонов

Место рождения

Слоним, Слонимский район, Гродненская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Отец

Между 1800 и 1825 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Мушинский Антон

Мать: не указана

Слоним, Слонимский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Мушинский Тимофей Лукич

Мать ребёнка: Марья Александровна

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: (Мушинская) Евгения Лукьяновна

Мать ребёнка: Марья Александровна

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Мушинский Владимир Лукич

Мать ребёнка: Марья Александровна

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: (Мушинская) Наталия Лукьяновна

Мать ребёнка: Марья Александровна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Мушинский Павел Лукич

Мать ребёнка: Марья Александровна

Одесса, Одеська область
Работа или профессия
1897
Одесса, Одеська область
Механик сахарного завода
Смерть
После 1897

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