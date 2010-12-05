Пушкарева (Нелюбина) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева (Нелюбина) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Чумляк, Щучанский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

10.08.1958

Дата смерти

05.12.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Чумляк, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.1980

Сын: Пушкарев Анатолий Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.08.1986

Сын: Пушкарев Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.12.2010
Щучье, Щучанский муниципальный район, Курганская область

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