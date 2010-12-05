Пушкарева (Нелюбина) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.08.1958
Дата смерти05.12.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.1980
Сын: Пушкарев Анатолий Юрьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.1986
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.12.2010
Щучье, Щучанский муниципальный район, Курганская область