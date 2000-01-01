Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Малышев Григорий

Отец ребёнка: Малышев Андриан

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
1863

Сын: Малышев Иоанн

Отец ребёнка: Малышев Андриан

Рождение ребёнка
16.04.1870

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Малышев Андриан

Рождение ребёнка
16.04.1870

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Малышев Андриан

Рождение ребёнка
05.10.1872

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Малышев Андриан

Рождение ребёнка
1882

Сын: Малышев Яков

Отец ребёнка: Малышев Андриан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Малышев Андриан

Смерть
Неизвестно
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