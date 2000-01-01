Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Малышев Григорий
Отец ребёнка: Малышев Андриан
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
1863
Сын: Малышев Иоанн
Отец ребёнка: Малышев Андриан
Рождение ребёнка
16.04.1870
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Малышев Андриан
Рождение ребёнка
16.04.1870
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Малышев Андриан
Рождение ребёнка
05.10.1872
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Малышев Андриан
Рождение ребёнка
1882
Сын: Малышев Яков
Отец ребёнка: Малышев Андриан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Малышев Андриан
Смерть
Неизвестно