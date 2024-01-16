Карев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карева Лилия Николаевна
Мать ребёнка: Дударева Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
21.02.1958
Дочь: Карева Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Дударева Клавдия Николаевна
Смерть
Неизвестно