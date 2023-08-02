Криворучко Макрина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 21.12.1917
Сын: Криворучко Яков Арсентьевич
Отец ребёнка: Криворучко Арсений Афанасьевич
Бракосочетание
До 1917
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Криворучко Михаил Арсентьевич
Отец ребёнка: Криворучко Арсений Афанасьевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Федотова Вера Арсентьевна
Отец ребёнка: Криворучко Арсений Афанасьевич
Китай г.Харбин
Смерть
Неизвестно