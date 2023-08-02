Криворучко Макрина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворучко Макрина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 21.12.1917

Сын: Криворучко Яков Арсентьевич

Отец ребёнка: Криворучко Арсений Афанасьевич

Зуевка, Троицкая волость, Бугурусланский уезд
Бракосочетание
До 1917

Муж: Криворучко Арсений Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Криворучко Михаил Арсентьевич

Отец ребёнка: Криворучко Арсений Афанасьевич

Зуевка, Троицкая волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Федотова Вера Арсентьевна

Отец ребёнка: Криворучко Арсений Афанасьевич

Китай г.Харбин
Смерть
Неизвестно
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