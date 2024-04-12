Савельев Иосиф Фирсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Иосиф Фирсович

Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Савельев Фирс Корнеевич

Мать: ?

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Горохов Яков Иосифович

Мать ребёнка: Савельева Мария

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Горохов Ефим Иосифович

Мать ребёнка: Савельева Мария

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ксения Иосифовна

Мать ребёнка: Савельева Мария

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Мария

Смерть
Неизвестно
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