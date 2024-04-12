Савельев Иосиф Фирсович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Савельев Фирс Корнеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Савельева Мария
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Савельева Мария
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ксения Иосифовна
Мать ребёнка: Савельева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савельева Мария
Смерть
Неизвестно