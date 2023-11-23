Евдокия Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоанн Александров
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Александров
Смерть
Неизвестно