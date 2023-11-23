Евдокия Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоанн Александров

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Александров

Смерть
Неизвестно

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