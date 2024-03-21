Савостицкая Евгения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савостицкая Агафь Дмитриевна
Отец ребёнка: Савостицкий Дмитрий Афонасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Сын: Савостицкий Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Савостицкий Дмитрий Афонасьевич
Смерть
1895