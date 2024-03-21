Савостицкая Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавостицкая Евгения Васильевна

Савостицкая Евгения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савостицкая Агафь Дмитриевна

Отец ребёнка: Савостицкий Дмитрий Афонасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савостицкий Дмитрий Афонасьевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Савостицкий Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Савостицкий Дмитрий Афонасьевич

Смерть
1895

Мы используем куки для улучшения работы сайта.