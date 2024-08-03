Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Епифанович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Федосья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Епифанович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Матвей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Епифанович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Епифанович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Игнатий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Епифанович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агафия Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Епифанович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Епифанович
Смерть
Неизвестно