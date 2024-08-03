Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Епифанович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Федосья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Епифанович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Епифанович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Епифанович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Игнатий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Епифанович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агафия Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Епифанович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Епифанович

Смерть
Неизвестно

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