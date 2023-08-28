Шмаков Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1904
Дата смерти28.05.1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1904
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмаков Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1935
Дочь: Шмакова (Голованова) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Голованова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Шмакова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Голованова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Голованова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1942
Мать ребёнка: Голованова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Шмаков Юрий Иванович
Мать ребёнка: Голованова Наталья Ивановна
Смерть
28.05.1981