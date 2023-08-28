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Шмаков Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1904

Дата смерти

28.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1904

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмаков Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1935

Дочь: Шмакова (Голованова) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Голованова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Шмакова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Голованова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Шмаков Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Голованова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Шмаков Валерий Иванович

Мать ребёнка: Голованова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Шмаков Юрий Иванович

Мать ребёнка: Голованова Наталья Ивановна

Смерть
28.05.1981

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