Курочкина (Васнецова) Федосья Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиОколо 1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Прасковья Диомидовна
Отец ребёнка: Курочкин Диомид Федосеевич
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Василевская Елена Диомидовна
Отец ребёнка: Курочкин Диомид Федосеевич
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Мария Диомидовна
Отец ребёнка: Курочкин Диомид Федосеевич
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Курочкин Василий Диомидович
Отец ребёнка: Курочкин Диомид Федосеевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Курочкин Андрей Диомидович
Отец ребёнка: Курочкин Диомид Федосеевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Курочкин Михаил Диомидович
Отец ребёнка: Курочкин Диомид Федосеевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Кашина Екатерина Диомидовна
Отец ребёнка: Курочкин Диомид Федосеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Георгиевна
Отец ребёнка: Курочкин Диомид Федосеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1863