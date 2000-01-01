Курочкина (Васнецова) Федосья Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Васнецова) Федосья Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Около 1863

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Васнецов Сидор Прокопьевич

Мать: Васнецова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Прасковья Диомидовна

Отец ребёнка: Курочкин Диомид Федосеевич

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Василевская Елена Диомидовна

Отец ребёнка: Курочкин Диомид Федосеевич

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Мария Диомидовна

Отец ребёнка: Курочкин Диомид Федосеевич

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Курочкин Василий Диомидович

Отец ребёнка: Курочкин Диомид Федосеевич

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Курочкин Андрей Диомидович

Отец ребёнка: Курочкин Диомид Федосеевич

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Курочкин Михаил Диомидович

Отец ребёнка: Курочкин Диомид Федосеевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Кашина Екатерина Диомидовна

Отец ребёнка: Курочкин Диомид Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Георгиевна

Отец ребёнка: Курочкин Диомид Федосеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1863
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