Марченко Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1946
Сын: Марченко Василий Феодосевич
Отец ребёнка: Марченко Феодосий Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Анатолий Феодосиевич
Отец ребёнка: Марченко Феодосий Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко Тоня Феодосиевна
Отец ребёнка: Марченко Феодосий Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко Наталья Феодосиевна
Отец ребёнка: Марченко Феодосий Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Павел Феодосевич
Отец ребёнка: Марченко Феодосий Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Марченко Феодосий Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Владимир Феодосевич
Отец ребёнка: Марченко Феодосий Терентьевич
Смерть
Неизвестно