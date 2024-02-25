Марченко Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Марченко Василий Феодосевич

Отец ребёнка: Марченко Феодосий Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Анатолий Феодосиевич

Отец ребёнка: Марченко Феодосий Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марченко Тоня Феодосиевна

Отец ребёнка: Марченко Феодосий Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марченко Наталья Феодосиевна

Отец ребёнка: Марченко Феодосий Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Павел Феодосевич

Отец ребёнка: Марченко Феодосий Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Иван Феодосевич

Отец ребёнка: Марченко Феодосий Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Владимир Феодосевич

Отец ребёнка: Марченко Феодосий Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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