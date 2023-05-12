Фомина Агрипина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Агрипина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогинская Нина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.02.1928

Дочь: Сидорова (Фомина) Валентина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

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