Монтвид Александра Владимировна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Монтвид Александра Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монтвид Александр Викторович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Монтвид Владимир Александрович

Отец ребёнка: Монтвид Александр Викторович

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Монтвид Александр Викторович

Петергоф, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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