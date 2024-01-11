Татаренко Полина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаренко Полина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Татаренко Юрий

Мать: Татаренко Алевтина Николаевна

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