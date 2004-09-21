Миргазов Айнур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миргазов Айнур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.2004

Отец: Миргазов Рустам Гарифович

Мать: Миргазова Юлия

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