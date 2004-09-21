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Миргазов Айнур
Миргазов Айнур
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.09.2004
Пол
Мужской
Отец
Миргазов Рустам Гарифович
1977 г.р.
Мать
Миргазова (Фирсова) Юлия
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.2004
Отец:
Миргазов Рустам Гарифович
Мать:
Миргазова Юлия
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