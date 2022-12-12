Мозжухин Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозжухин Иван Ильич

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Место рождения

Кондоль, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

17.01.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Кондоль, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1920 по 1925
Париж, Франция
Место жительства
С 1925 по 1928
Голливуд
Место жительства
С 1928 по 1930
Германия
Место жительства
Неизвестно
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.01.1939
Париж, Франция
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