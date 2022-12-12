Мозжухин Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти17.01.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1920 по 1925
Париж, Франция
Место жительства
С 1925 по 1928
Голливуд
Место жительства
С 1928 по 1930
Германия
Место жительства
Неизвестно
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.01.1939
Париж, Франция