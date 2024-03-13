Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спесивцев Виталий Леонидович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спесивцев Александр Леонидович

Отец ребёнка: Леонид

Рождение ребёнка
05.03.?

Сын: Спесивцев Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Леонид

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