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Кобзев Федот Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1826 г.р.

Мать

Около 1826 г.р.

Жена

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Кобзев Иван Леонтьев

Мать: Кобзева Арина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобзева Ульяна

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Кобзев Иван Федотов

Мать ребёнка: Кобзева Ульяна

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: (Кобзева) Марина Федотовна

Мать ребёнка: Кобзева Ульяна

Смерть
Неизвестно

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