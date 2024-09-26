Кобзев Федот Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Кобзев Иван Леонтьев
Мать: Кобзева Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобзева Ульяна
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Кобзев Иван Федотов
Мать ребёнка: Кобзева Ульяна
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: (Кобзева) Марина Федотовна
Мать ребёнка: Кобзева Ульяна
Смерть
Неизвестно