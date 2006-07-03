Грязнова Клавдия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1922
Дата смерти03.07.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1922
Отец: не указан
Мать: Мать
Жила на Косой Горе.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.03.1949
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Рождение ребёнка
05.09.1950
Рождение ребёнка
10.03.1955
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Смерть
03.07.2006