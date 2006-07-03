Грязнова Клавдия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязнова Клавдия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1922

Дата смерти

03.07.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1922

Отец: не указан

Мать: Мать

Жила на Косой Горе.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грязнов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
?.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грязнов Иван Васильевич

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Рождение ребёнка
05.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грязнов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
10.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грязнов Иван Васильевич

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Смерть
03.07.2006

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