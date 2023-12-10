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Мельникова Анисия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1855 ст.

Дочь: Мельникова Васса (Василиса) Иванова

Отец ребёнка: Мельников Иван Михайлов

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1857 ст.

Дочь: Мельникова Александра Иванова

Отец ребёнка: Мельников Иван Михайлов

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1860 ст.

Дочь: Мельникова Анна Иванова

Отец ребёнка: Мельников Иван Михайлов

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1862 ст.

Сын: Мельников Яков Иванов

Отец ребёнка: Мельников Иван Михайлов

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1869 ст.

Дочь: Мельникова Фекла Иванова

Отец ребёнка: Мельников Иван Михайлов

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1872 ст.

Сын: Мельников Степан Иванов

Отец ребёнка: Мельников Иван Михайлов

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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