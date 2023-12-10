Мельникова Анисия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.08.1855 ст.
Дочь: Мельникова Васса (Василиса) Иванова
Отец ребёнка: Мельников Иван Михайлов
Рождение ребёнка
20.04.1857 ст.
Дочь: Мельникова Александра Иванова
Отец ребёнка: Мельников Иван Михайлов
Рождение ребёнка
02.02.1860 ст.
Дочь: Мельникова Анна Иванова
Отец ребёнка: Мельников Иван Михайлов
Рождение ребёнка
09.10.1862 ст.
Отец ребёнка: Мельников Иван Михайлов
Рождение ребёнка
20.09.1869 ст.
Дочь: Мельникова Фекла Иванова
Отец ребёнка: Мельников Иван Михайлов
Рождение ребёнка
24.07.1872 ст.
Отец ребёнка: Мельников Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно