Зеленова (Лаврухина) Таисия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1977
Рождение ребёнка
23.02.1979
Дочь: Зеленова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Зеленов Владимир Викторович
Рождение ребёнка
29.06.1981
Дочь: Зинатуллина (Зеленова) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Зеленов Владимир Викторович
Развод
13.05.1998
Развод
20.05.1998
Муж: не указан