Зеленова (Лаврухина) Таисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленова (Лаврухина) Таисия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1977

Муж: Зеленов Владимир Викторович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.02.1979

Дочь: Зеленова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Зеленов Владимир Викторович

Рождение ребёнка
29.06.1981

Дочь: Зинатуллина (Зеленова) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Зеленов Владимир Викторович

Развод
13.05.1998

Муж: Зеленов Владимир Викторович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Развод
20.05.1998

Муж: не указан

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