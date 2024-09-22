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Немыкина Варвара Тарасовна

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Место рождения

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немыкин Иван Ильич

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Немыкин Леонид Иванович

Отец ребёнка: Немыкин Иван Ильич

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.05.1929

Сын: Немыкин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Немыкин Иван Ильич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Немыкин Павел Иванович

Отец ребёнка: Немыкин Иван Ильич

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1990
Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край

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