Немыкина Варвара Тарасовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1903
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Немыкин Иван Ильич
Рождение ребёнка
Около 1922
Отец ребёнка: Немыкин Иван Ильич
Рождение ребёнка
01.05.1929
Отец ребёнка: Немыкин Иван Ильич
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Немыкин Иван Ильич
Смерть
1990