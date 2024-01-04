Балашов Петр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балашов Константин
Рождение ребёнка
29.12.1940
Мать ребёнка: Балашова Евгения Сергеевна
Погорелка, Талицкий район
Рождение ребёнка
19.08.2024
Мать ребёнка: Балашова Евгения Сергеевна
д. Погорелка, Талицкий район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашов Владимир Петрович
Смерть
Неизвестно