Балашов Петр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашов Петр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балашов Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1940

Сын: Балашов Иван Петрович

Мать ребёнка: Балашова Евгения Сергеевна

Погорелка, Талицкий район
Рождение ребёнка
19.08.2024

Сын: Балашов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Балашова Евгения Сергеевна

д. Погорелка, Талицкий район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашов Владимир Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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