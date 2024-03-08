Дорошко Станислав Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Упоминание
24.06.1925
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Упоминается в записи о смерти сына Мечислава 10 лет в метрике местной церкви: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/495291#334
Упоминание
1925
Дундеры, Браславский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно