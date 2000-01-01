Лёш (Loesch) Иоганнес Эрхард (Joannes Erardus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёш (Loesch) Иоганнес Эрхард (Joannes Erardus)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.02.1736

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акер Мария Магдалена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лёш Иоганнес Валентин

Мать ребёнка: Акер Мария Магдалена

Смерть
07.02.1736
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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