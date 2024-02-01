Алексеев Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Николай Владимирович

Алексеев Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1969

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1969

Отец: Алексеев Владимир

Мать: Алексеева Зоя Александровна

Бракосочетание
18.03.1989

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.04.1992

Сын: Алексеев Валентин Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.12.2004

Дочь: Алексеева Полина Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close