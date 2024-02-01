Алексеев Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1969
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1969
Отец: Алексеев Владимир
Бракосочетание
18.03.1989
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1992
Сын: Алексеев Валентин Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.12.2004
Дочь: Алексеева Полина Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности