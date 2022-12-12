Каценеленбоген Давид-Тевель Герцелевич
Место рожденияг. Таураге, Литва
Дата рождения1847
Дата смерти30.12.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Таураге, Литва
Место жительства
С 1867 по 1894
г. Вирбалис, Литва
Место жительства
С 1894 по 1907
г. Сувалки, Польша
Место жительства
С 1908 по 1930
Смерть
30.12.1930