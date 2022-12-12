Каценеленбоген Давид-Тевель Герцелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каценеленбоген Давид-Тевель Герцелевич

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Место рождения

г. Таураге, Литва

Дата рождения

1847

Дата смерти

30.12.1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Таураге, Литва
Место жительства
С 1867 по 1894
г. Вирбалис, Литва
Место жительства
С 1894 по 1907
г. Сувалки, Польша
Место жительства
С 1908 по 1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
30.12.1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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