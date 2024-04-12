Иноятова (Зубкова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иноятова (Зубкова) Екатерина

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Место рождения

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.05.1992

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

1973 г.р.

Муж

1992 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1992

Отец: Зубков Игорь

Мать: Зубкова Ирина

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Образование
2015
г. Самара
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия
Бракосочетание
10.12.2022

Муж: Иноятов Ахрор Мухамеджанович

Рождение ребёнка
31.05.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иноятов Ахрор Мухамеджанович

г. Самара
Место жительства
Неизвестно
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