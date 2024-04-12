Иноятова (Зубкова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения30.05.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1992
Отец: Зубков Игорь
Мать: Зубкова Ирина
Образование
2015
г. Самара
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия
Бракосочетание
10.12.2022
Рождение ребёнка
31.05.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иноятов Ахрор Мухамеджанович
г. Самара
Место жительства
Неизвестно