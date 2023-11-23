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Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Василий Григорьев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1771

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Алексей Иванович (1771 - ?) Родился в семье дьячка села села Семеновского Ярославского уезда Ивана Стефановича. В 1792 году рукоположен во диакона к Петропавловской при Мануфактурах церкви г.Ярославля... Показать все
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1774

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Василий Иванович (1774 - ?) Родился в семье дьячка села Семеновского Ярославского уезда Ивана Стефановича. Обучался в семинарии. 14 ноября 1792 года определен во дьячка к церкви села Щекотова Ярославс... Показать все
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1789

Сын: Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Смерть
Неизвестно

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