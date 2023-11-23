Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Василий Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1771
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Алексей Иванович (1771 - ?) Родился в семье дьячка села села Семеновского Ярославского уезда Ивана Стефановича. В 1792 году рукоположен во диакона к Петропавловской при Мануфактурах церкви г.Ярославля... Показать все
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Василий Иванович (1774 - ?) Родился в семье дьячка села Семеновского Ярославского уезда Ивана Стефановича. Обучался в семинарии. 14 ноября 1792 года определен во дьячка к церкви села Щекотова Ярославс... Показать все
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1789
Сын: Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Смерть
Неизвестно