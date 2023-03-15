Губанов Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.09.1995
Ряймяля, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
03.11.1995
Сын: Губанов Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Губанова Светлана Васильевна
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Работа или профессия
Неизвестно
водитель