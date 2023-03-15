Губанов Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанов Андрей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.09.1995

Жена: Губанова Светлана Васильевна

Ряймяля, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
03.11.1995

Сын: Губанов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Губанова Светлана Васильевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Работа или профессия
Неизвестно
водитель
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