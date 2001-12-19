Курилова (Монахова) Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курилова (Монахова) Нина Сергеевна

Место рождения

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

22.08.1929

Дата смерти

19.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1929

Отец: Монахов Сергей Александрович

Мать: Монахова Надежда Андреевна

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.09.?

Дочь: Окунева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Курилов Василий Николаевич

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курилов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Курилов Василий Николаевич

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курилов Василий Николаевич

Смерть
19.12.2001
Берково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
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