Курилова (Монахова) Нина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения22.08.1929
Дата смерти19.12.2001
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1929
Рождение ребёнка
03.09.?
Дочь: Окунева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Курилов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курилов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Курилов Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.2001
Берково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область