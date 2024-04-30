Подопригора (Нестер) Полина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1911
Дата смерти07.10.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1911
Рождение ребёнка
01.11.1932
Сын: Подопригора Джордж Дмитриевич
Отец ребёнка: Подопригора Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подопригора Дмитрий Григорьевич
Смерть
07.10.1988