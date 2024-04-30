Подопригора (Нестер) Полина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подопригора (Нестер) Полина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1911

Дата смерти

07.10.1988

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СШ
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Место
Комментарий
Рождение
01.11.1911

Отец: Нестер Степан Степанович

Мать: Нестер (-) София Кондратьевна

Рождение ребёнка
01.11.1932

Сын: Подопригора Джордж Дмитриевич

Отец ребёнка: Подопригора Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подопригора Дмитрий Григорьевич

Смерть
07.10.1988

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