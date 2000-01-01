Алевтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алевтина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1966 г.р.

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1966

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Юрий

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